Sport cinofili ai lidi, in visita il ministro Abodi

È attesa anche la visita del ministro per lo Sport Andrea Abodi, alla terza edizione del Dog Sport Experience che si terrà dall’11 al 17 giugno presso Spiaggia Romea Hotel & Village di Lido delle Nazioni. Si tratta del più grande evento a livello europeo dedicato agli sport cinofili, organizzato da FIDASC Cinofilia (Federazione sportiva riconosciuta dal CONI), dal Centro Sportivo Nazionale CSEN con il patrocinio del Comune di Comacchio, e che dalla prima edizione ha visto una larga crescita di interesse. Tant’è che quest’anno saranno coinvolte anche altre due realtà che, come Spiaggia Romea, hanno reso le proprie strutture ‘pet friendly’: il Camping Village Tahiti e Vigna Sul Mar Camping Village. Ieri è stato presentato ufficialmente l’evento, alla presenza dell’assessore allo Sport e al Turismo Emanuele Mari, della direttrice di Spiaggia Romea Francesca Santonastaso, del direttore di Camping Village Tahiti Gianmaria Cappellano, del direttore di Vigna sul Mar Giacomo Barioni, dell’organizzatore di Dog Sport Experience Massimo Perla, del presidente di CSEN Francesco Proietti e, in videocollegamento, il presidente FIDASC Felice Buglione. Il tutto moderato da Francesco Brescia. Grande è l’entusiasmo che accompagnerà questa nuova edizione, alla quale sono attesi ben 1.500 atleti, assieme alle loro famiglie, che trascorreranno una settimana all’insegna dello sport all’aria aperta con i propri ‘amici a quattro zampe’. Gli ospiti del villaggio, infatti, potranno godere di un’organizzazione studiata appositamente per perfezionare e conoscere qualsiasi attività tecnico-sportiva con il proprio cane. Da lunedì 11 a venerdì 16 giugno, 70 istruttori terranno lezioni avanzate e di avvicinamento a oltre 70 discipline. Venerdì e sabato, invece, sarà il momento delle competizioni e del confronto sportivo. E, come anticipato dal presidente Felice Buglione, il 16 giugno è attesa anche la visita del ministro Abodi che assisterà alle attività e al lancio del manifesto per la Cinofilia sportiva in ambito Coni. L’assessore Emanuele Mari, nel portare i saluti del sindaco Negri e dell’amministrazione comunale tutta, ha sottolineato l’importanza dell’evento, anche sotto il profilo "dell’indotto turistico e della visibilità per il territorio", alla luce delle tante presenze attese. La direttrice di Spiaggia Romea Francesca Santonastaso ha rimarcato come la proprietà abbia creduto da subito nell’iniziativa e ringraziato le altre due strutture coinvolte, che con piacere hanno dato subito disponibilità.

Valerio Franzoni