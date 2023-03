Sport come traino del turismo, successo del Campionato di canoa

COMACCHIO

Si è aperta con successo la kermesse primaverile che lancia Comacchio nel contesto delle località regine degli sport acquatici. Domenica scorsa, infatti, nello splendido scenario del canale navigabile e della valle Fattibello a Comacchio, si è svolta la prima edizione dei Campionati regionali di canoa velocità e Sup. Si è trattato del primo di una serie di eventi legati agli sport acquatici di carattere nazionale e internazionale che vedranno protagonista la città lagunare e i suoi Lidi: "Una strategia che promuove, attraverso un’immagine nuova e finora inedita, l’eclettica Comacchio e il suo rapporto imprescindibile con l’acqua" – aveva evidenziato l’assessore allo Sport Emanuele Mari – È indubbio che manifestazioni di livello favoriscano la promozione del territorio, anche in chiave turistica, richiamando atleti, le loro famiglie ed entourage, oltre ad appassionati delle discipline".

Domenica scorsa, alle gare regine dei 5.000 metri si sono affiancate numerose altre competizioni che hanno incoronato campioni regionali nelle varie specialità. L’evento, novità per la città lagunare, è stato organizzato da Canoa Club Comacchio e Delta Sup con il contributo ed il patrocinio del Comune. Hanno presenziato alle gare ed effettuato le premiazioni dei Campionati regionali l’assessore Mari e il consigliere comunale Emanuele Larosa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Fondamentale per l’ottima riuscita dell’iniziativa la collaborazione di Msp Ferrara per la copertura assicurativa delle gare, Assonautica e Vigili del fuoco per le attività di supporto e sicurezza in acqua, e Anmi, deputata al servizio ristoro degli iscritti.

Lo Stand up paddle (Sup) sarà di nuovo protagonista tra qualche settimana, con la tappa di coppa del mondo di Sup della federazione internazionale ICF (international Canoe Federation), la Spring Sup Race, grazie al quale verranno selezionati dalla federazione Fick i migliori atleti che entreranno nella nazionale italiana per la finale mondiale che si terrà in Thailandia a novembre. La competizione, sempre patrocinata dal Comune, si svolgerà durante il fine settimana dell’1 e 2 aprile al Lago delle Nazioni e nel tratto di mare antistante vantando, anche in questo caso, la partecipazione di molti atleti del panorama internazionale. Il Sup, in forte ascesa negli ultimi anni, trae origine dalle lunghe tavole che si utilizzavano per gli spostamenti nei tratti oceanici lungo-costa.

v.f.