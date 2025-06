Sport, cultura e divertimento . Torna la gara podistica ’11 ponti’

È stata presentata ieri mattina a Comacchio la 57esima edizione del "Gran Premio 11 Ponti Città di Comacchio", un evento sportivo, organizzato dall’Asd Running Club lagunare, aperto a tutti e gode di una portata storica, in quanto unisce sport, cultura e divertimento, previsto per sabato prossimo. Il ritrovo è fissato sabato alle 15.30 in via Zappata, mentre alle 18.30 ci sarà la partenza sia della gara competitiva che non competitiva, della distanza di 8,5 chilometri. La novità di questa edizione, con partenza alle 17,30, la Camminata degli 11 Ponti-Nordic Walking, rivolta a famiglie e bambini, di 2,5 chilometri mentre alle 18 via alla Minipodistica, sulle distanze di 300/1500 metri. "Una manifestazione con oltre mezzo secolo di storia – ha detto l’assessore allo sport Emanuele Mari – dall’organizzazione molto collaudata e sulla quale ogni anno riponiamo grossa fiducia. Siamo contenti di aver creato una sinergia con Ravenna Runners Club e l’Half Marathon, per promuovere contemporaneamente i due eventi". "Sarà un’edizione particolare – ha aggiunto il vicepresidente del Running Club Comacchio Mario Ferioli – perché oltre a consolidare l’aspetto competitivo della 8 chilometri, ci siamo concentrati sull’ambito ludico, allestendo anche un circuito più breve. La nostra volontà, infatti, è quella di aprirci a tutti, turisti compresi. Da qui la Camminata che traccerà tutti gli 11 ponti cittadini, durante la quale, tramite una didascalia, si potrà scoprire la loro storia. Di un territorio che, "complici centro storico, valli, mare e pineta, si presta moltissimo a tanti tipi di sport, come il ciclismo e il running" – ha parlato Sara Beneventi dell’ufficio sport di Comacchio – e la domanda dei turisti sportivi è in forte crescita, soddisfatta dal calendario di eventi promossi da associazioni come il Running Club". "Ci siamo impegnati affinché questa manifestazione possa avere una partecipazione importante – è l’auspicio della campionessa Laura Fogli, responsabile del Running Club Comacchio – sia riguardo gli atleti che tutti coloro che parteciperanno alla prima edizione della camminata". "Comacchio è molto conosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo – ha dichiarato infine Stefano Righini di Ravenna Runners Club – uno scrigno di storia e di cultura di cui dovete essere fieri ed orgogliosi. Per noi la collaborazione con una gara storica come la 11 Ponti, di cui Comacchio è stata pioniera, è basilare e stimolante".