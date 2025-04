Sport, cultura e nuove sfide. E’ il movimento paralimpico

Lo sport Paralimpico protagonista con due eventi. Sabato si terrà la partita dimostrativa della Nazionale italiana di calcio amputati, l’8 aprile un incontro con le scuole superiori su storia e cultura del movimento paralimpico, parte integrante del percorso didattico che si concluderà a settembre con la sesta edizione di Sport Is Live/Life ‘ricordando Fabio Falchetti’. I dettagli sono stati presentati ieri, in municipio, da Francesco Carità, assessore allo sport, Giuseppe Francesco Alberti, delegato Cip - Ferrara, Mauro Borghi, direttore Casp Ferrara, Giorgio Tosi, presidente Cus e Mirko Rimessi, coordinatore organizzativo. "Ringrazio gli organizzatori dei due appuntamenti – ha affermato Carità – perché hanno messo in campo con grande impegno, competenza e sensibilità azioni che mirano a promuovere la conoscenza dello sport paralimpico su tutti i fronti. È fondamentale che le giovani generazioni sappiano comprendere l’importanza dell’attività fisica per tutti". Il primo appuntamento, quindi, sarà sabato alle 14.30 nel campo del Cus Ferrara di via Gramicia. I ragazzi del settore giovanile di calcio del Cus Ferrara incontreranno la squadra nazionale maschile Calcio Amputati, una realtà nata nel 2011 e che attualmente è impegnata a rappresentare il nostro paese nelle varie competizioni internazionali. L’evento è organizzato dal Cus Ferrara con la collaborazione e il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico Comitato Regionale Emilia-Romagna e i patrocini di Federcusi, dalla Fispes - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (sotto la quale egida è organizzato il calcio per amputati in Italia) e Unife inclusiva. Pochi giorni dopo, martedì 8 aprile (dalle 9,30 alle 12,30 nella Sala Estense), è in programma l’incontro con le scuole superiori di Ferrara dal titolo "Rivoluzione Paralimpica: Storia, Cultura e Suggestioni di un Movimento che vuole cambiare il Mondo", secondo capitolo di una iniziativa nata lo scorso anno che precede Sport Is Live/Life ‘ricordando Fabio Falchetti’.

L’appuntamento, già circa 200 studenti accreditati, sarà presentato da Mirko Rimessi. Tra gli ospiti atleti paralimpici quali Emanuele Lambertini, schermidore paralimpico già due volte Campione del Mondo, Francesco Messori, capitano Nazionale Italiana Calcio Amputati, Karim Gouda, nuotatore paralimpico non vedente, vincitore nel 2022 degli European Para Youth Games.

Mario Tosatti