Sport e cultura nel nuovo parco: "Restituito un gioiello alla comunità"

Una giornata di sport, socialità e divertimento ha animato ieri il Parco Verde di Villa Zardi, che ha ospitato l’evento "Park Movement" proposto dal Comune di Copparo e organizzato da Uisp Ferrara, in collaborazione con il Centro Sociale Parco Verde e le associazioni sportive e di volontariato del territorio. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di adulti, giovani e bambini che hanno hanno preso parte alle numerose attività sportive, ludiche, al pranzo tutti insieme, al dj set di Lucas Richmond e all’aperitivo finale. La manifestazione è stata occasione per inaugurare la nuova veste dell’area verde di via Garibaldi, frutto dei lavori di riqualificazione urbana "Rigenera Copparo 04" finanziati con risorse del Pnrr per 514mila euro. Al taglio del nastro, era presente il sindaco Fabrizio Pagnoni, assieme alla propria giunta, e a tutti i protagonisti di "Park Movement": "Restituiamo alla comunità uno dei luoghi importanti di cittadinanza – ha affermato il primo cittadino -. Parte integrante di questa operazione è il volontariato, che ci aiuta a renderli vivi. È infatti fondamentale, nel riprenderci i nostri spazi, utilizzarli al meglio e garantirne il decoro. Questo parco è una straordinaria risorsa, che dobbiamo fruire pienamente e compiutamente, tutti insieme". Gli interventi sono realizzati sono stati illustrati da Mauro Crepaldi, cui è stata affidata la progettazione. Con lui il gruppo di lavoro composto da Enrico Ferraresi e Caterina Villani e dal rup Francesca Trazzi, il coordinamento della sicurezza è dello Studio Ambiente Architettura Design, con Manuela Menegatti e Matteo Marchetti. L’impresa esecutrice è Alco Costruzioni di Luca Secchiero, con Marzio Bugelli referente tecnico di cantiere, mentre della realizzazione del verde si è occupato Roverati Giardini. "Il nuovo parco rappresenta un’opera in divenire, destinata a crescere nel tempo insieme alle piante e alle attività che si svilupperanno" – ha spiegato Crepaldi. Le opere hanno consentito il recupero e la riorganizzare di spazi sotto utilizzati, il ridisegno e l’ampliamento delle pavimentazioni, nuove piantumazioni e altre migliorie per valorizzare un’area verde strategica nel centro urbano. A chiudere il momento inaugurale, la vice sindaco Bruna Cirelli ha introdotto un momento di grande emozione: la scopertura della nuova targa dedicata al compianto Franco "Franchino" Bolognesi, affidata alla madre Silvana, circondata da amici, familiari, giovanissimi atleti dell’Antares Basket e rappresentanti del mondo della pallacanestro.

Valerio Franzoni