Sport e promozione, due bandi

Con due bandi già in pubblicazione, l’amministrazione comunale di Riva del Po mette a disposizione delle associazioni rispettivamente 25.000 euro per lo sport e 20.000 per iniziative di promozione culturale, sociale e tempo libero. Altri 5.000 euro sono stati stanziati poi per contributi straordinari. Il Bando rivolto al terzo settore scadrà il 22 maggio, quello rivolto alle associazioni sportive il 25 maggio. Sul sito istituzionale sono disponibili sia i bandi che la modulistica completa da utilizzare per presentare la domanda. Per quanto riguarda il bando inerente le iniziative di promozione culturale, sociale e il tempo libero, le domande di contributo dovranno essere presentate entro le 13 del 22 maggio; mentre per il bando dedicato alle associazioni sportive, le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 25 maggio.