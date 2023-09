Sport e salute con la tecnologia "Un’area attrezzata e innovativa"

Al Parco del Ricordo di Poggio Renatico è appena nata un’area attrezzata digitalizzata di Sport e Salute, dove chiunque potrà andare a far movimento all’aria aperta, utilizzando gli attrezzi presenti ma supportati dalla tecnologia. Grazie infatti ai qr code presenti, in gruppo o da soli, si potrà fare attività esercitandosi con i tutorial realizzati da Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk. Un progetto che il comune ha abbracciato, ottenendo il contributo per "Sport nei Parchi" di 10.000 euro, confinanziando al 50% la realizzazione di quest’area, entrando in Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita. "Grazie al Governo, al contributo di Anci e al Coni provinciale che ha creduto nel progetto – ha detto il vicesindaco Andrea Bergami – volevamo valorizzare al massimo la vita della nostra comunità, l’attività sportiva e il Parco. Avevamo già iniziato installando alcuni attrezzi grazie a Pro Loco e associazioni sportive, continuato il percorso nel periodo Covid, spostando qui le attività sportive per il corpo libero. Poi l’intento di donare alla città le attrezzature per avere una palestra a cielo aperto.

L’aspetto interessante è anche la digitalizzazione delle attrezzature che permette di essere guidati con tutorial di professionisti". Si è dunque parlato di evoluzione tecnologica e digitalizzazione nel mondo dello sport, con il poggese campione paralimpico di nuoto e recordman Karim Gouda. "E’ un parametro che può essere decisamente d’aiuto sia per i neofiti sia per atleti anche a livello agonistico come me – ha detto Karim –, grazie alla tecnologia possiamo avere agevolazioni ed aiuti. Il passo in avanti proposto dal Comune è sicuramente utile per aiutare a ricevere una guida all’introduzione di un attrezzo, un particolare esercizio o una tecnica di utilizzo dello strumento". "Un comune sensibile all’attività sportiva e al benessere dei suoi cittadini – ha detto Antonella Luminosi coordinatrice Sport e Salute Emilia-Romagna –. Questo dev’essere un luogo di unione e di incontro, per vari sport".

Laura Guerra