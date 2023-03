Sport e salute, un evento per aiutare la ricerca

Il nuovo governatore distrettuale Cristian Bertolini ha tenuto la visita annuale ai Lions Club di Copparo, Codigoro e Portomaggiore - San Giorgio. L’appuntamento si è svolto in un noto ristorante copparese dove, di fronte ad un’attenta platea di soci, i presidenti Luisa Vacchi (Copparo), Silvio Succi (Codigoro) e Mauro Tognon (Portomaggiore - San Giorgio) hanno ricordato l’impegno dei rispettivi sodalizi in questi oltre 50 anni di attività e come sia ancora oggi forte la volontà di servire le comunità alle quali appartengono: sostegno al volontariato locale, informazione medica, premi ed iniziative a favore dell’arte.

Il governatore Bertolini ha, da parte sua, rimarcato quanto il ‘Lionismo’ sia stato e sia tutt’ora importante non solo in Italia ma in tutto il mondo, con continue campagne di raccolte fondi a favore delle malattie della vista, interventi a sostegno delle popolazioni colpite da calamità, campagne di informazione e prevenzione in campo medico e iniziative locali demandate ai singoli club. Riguardo le calamità, il Lions Club Copparo ha contribuito immediatamente al sostegno economico delle popolazioni colpite dal devastante terremoto in Turchia e Siria mediante un versamento al Multidistretto Lions Italiano che si è occupato della raccolta fondi. Inoltre per il 26 marzo prossimo, il sodalizio copparese ha organizzato un importante evento a favore di A-rose Odv (Associazione ricerca oncologica sperimentale estense) in collaborazione con il Centro Nuoto Copparo e A-rose stessa per una giornata di sport e salute.

Nel corso dell’evento si terranno, infatti, interessanti relazioni e saggi sportivi dalle 9 alle 18 allo scopo di raccogliere fondi per l’associazione oncologica. L’iniziativa è adatta a tutti, bambini e adulti. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza: la registrazione si potrà effettuare sia in loco, sia on-line (al link: https:forms.glefmM2GNmyeyWNyx4GA). Le prenotazioni on-line saranno possibili fino al 24 marzo.

Valerio Franzoni