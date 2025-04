Sport e sociale, premiazione di chi ha ottenuto risultati

‘Giornata del Merito’. La premiazione si terrà l’11 aprile e il comune invita a segnalare le persone meritevoli del riconoscimento. Uomini o donne che si sono distinti nell’ambito sociale o in altri settori. Persone rappresentative per le comunità. Insomma, saranno premiati i poggesi che hanno raggiunto dei risultati sportivi, sociali o con la propria attività. è il riconoscimento delle competenze, dell’impegno e della serietà professionale risulta essere una delle aspettative più forti che le persone, a partire dai giovani, nutrono verso il mondo. La valorizzazione passa da premiare il merito e da un concetto di meritocrazia come fattore chiave per la crescita delle persone e della società che investe nelle persone. Le individualità al sevizio della collettività, sono una delle chiavi delle meritocrazia.