"Sport e solidarietà per aiutare la pediatria"

Sabato scorso l’Associazione Valentina ODV, in collaborazione con la Polisportiva Centese di Tiro alla Fune, ha organizzato il primo torneo di tiro alla fune, con un grande successo di partecipazione sia come squadre in gara che come afflusso di pubblico. "È stata una giornata bellissima: dieci squadre dilettantistiche si sono sfidate in un clima davvero positivo, pieno di entusiasmo, energia e voglia di stare insieme – dice Jessica Frabetti – Tra le squadre partecipanti c’erano realtà molto diverse tra loro, dalle associazioni carnevalesche del territorio ai gruppi amatoriali, a dimostrazione di quanto lo sport sappia unire mondi anche molto diversi". E come presidente dell’associazione, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e collaborato per rendere questa giornata perfetta.

"Un grazie alla Polisportiva Centese, Il Cucco, le dieci squadre – spiega – e anche e soprattutto le tantissime persone che sono passate dal nostro stand per mangiare i gnocchini fritti o per acquistare uno dei nostri gadget solidali. Un grazie va anche a chi ci ha aiutato dietro le quinte, a Giancarlo "Buco" Dinelli e la Macio Organization, che ci ha coinvolto e ha creduto in noi, per riportare alla luce questo sport così bello e genuino". Momento di aggregazione sportiva, dal sapore della solidarietà. "Ogni volta che riusciamo a organizzare un evento come questo, mi si riempie il cuore – prosegue – Ma questa volta è stato ancora più emozionante, perché ho deciso di dedicare il torneo alla memoria di mia sorella, Valentina. È stato il primo Memorial a lei dedicato. Chi mi conosce sa che non amo mettere troppo in mostra certe cose personali, ma sono davvero fiera di quello che siamo riusciti a costruire in questi due anni con l’associazione. E credo che tanta di questa forza ci arrivi proprio da lei. Siamo già in contatto con Cona per acquistare altro materiale che periodicamente portiamo nell’area della pediatria oncologica come garze, liquido per staccare cerotti e giocattoli". Il loro desiderio ora è che questa giornata di sport possa diventare un appuntamento fisso ogni anno.

Laura Guerra