Sport e solidarietà per i pompieri "Così acquisteremo l’autobotte"

Il connubio tra sport e solidarietà si rinnoverà domani allo stadio ‘Decimo Preziosa’, pronto ad ospitare l’evento ‘Uniti per vincere’. L’iniziativa, organizzata da Copparo 2015 in collaborazione con l’Associazione Amici dei Pompieri e con il patrocinio del Comune di Copparo che prenderà il via dalle 18 è finalizzata alla raccolta fondi a favore del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, che hanno attivato un progetto per l’acquisto di una autobotte, necessaria per il loro impegno sul territorio. Ospite della serata, condotta da Gian Marco Duo, sarà Andrea Beghetto, calciatore professionista ex Spal. I primi a scendere in campo saranno gli ‘Esordienti’ di Rovigo Woman e Asd Copparo e i ‘Primi calci’ Asd. Quindi, alle 20, si disputerà il triangolare di calcio fra la rappresentativa dei Carabinieri, Gentleman e Gli amici del calcio. Non solo sport per questa iniziativa benefica, che vedrà la partecipazione straordinaria degli Insieme X Caso: ci saranno lo stand gastronomico, l’area bimbi con gonfiabili, l’esposizione dei mezzi dei Vigili del Fuoco e, alle 21, l’inaugurazione delle nuove torri faro dell’impianto sportivo. Interverranno il sindaco Fabrizio Pagnoni, il presidente dell’Asd Copparo Andrea Mari, il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo Fabio Gilli e il presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri di Copparo Onlus Alessandro Zanella.

Valerio Franzoni