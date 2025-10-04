Sport e turismo, Comacchio capofila

Comacchio e Ferrara si candidano ad ospitare eventi sportivi e non solo grazie all’ampiezza di un territorio che offre palazzetti, palestre, piste di atletica, laghetti, cave di pesca, aree verdi assieme ad un sistema ricettivo pronto a ospitare eventi di ogni dimensione. E’ quanto emerso dalla tre giorni dedicata al turismo sportivo che ha portato al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi istituzioni, federazioni e operatori da tutta Italia, nell’ambito del progetto "Fcs – Ferrara & Comacchio Sport". Un workshop che ha messo a confronto circa 20 buyer selezionati provenienti da Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Toscana, Basilicata, Trentino-Alto Adige, Campania e Molise con i seller locali, facendo incontrare un territorio con coloro che possono organizzazione manifestazioni che trovano gli spazi ed i luoghi adeguati a Comacchio e Ferrara abbinati ad una straordinaria capacità ricettiva.

Quella di ieri la giornata più attesa, che ha visto l’apertura dei lavori da Nicola Scolamacchia, presidente del Consorzio Visit Ferrara, seguito, tra gli altri, dall’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, che ha illustrato le agevolazioni messe a disposizione dalla Regione per chi organizza manifestazioni sportive. E’ intervenuto anche il direttore di Destinazione Romagna Chiara Astolfi, che ha inquadrato il ruolo strategico dell’area come piattaforma per lo sviluppo del turismo sportivo, mentre rappresentanti del Coni Emilia-Romagna e della Commissione Grandi Eventi Lnd Figc hanno arricchito il confronto con un focus sulle prospettive di "Quarto Tempo", evento in programma dal 23 al 25 ottobre. Tra i momenti più sentiti l’intervento del canottiere ferrarese Luca Rambaldi, oro ai Mondiali di Shangai nel 4 di coppia maschile lo scorso settembre, che ha sottolineato l’importanza di un territorio che sostiene lo sport a 360 gradi.

Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato alcuni impianti sportivi del territorio, occasione per valutare direttamente infrastrutture e potenzialità, confermando Ferrara e Comacchio come poli emergenti per l’organizzazione di grandi eventi in grado di unire sport e turismo. La manifestazione si chiude oggi con una giornata dedicata alla scoperta del territorio: tour in bicicletta tra le Valli di Comacchio, nel pieno della Sagra dell’Anguilla.

Un finale che ha confermato come sport e turismo possano intrecciarsi in un’unica offerta integrata, capace di unire l’adrenalina della competizione alla bellezza della scoperta. "L’iniziativa – ha detto Scolamacchia – dimostra che Ferrara e Comacchio non sono soltanto terre di cultura e natura, ma anche luoghi in grado di accogliere eventi sportivi di respiro nazionale e internazionale".

cla. casta.