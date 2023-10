Sport e turismo, tutti in bici nella natura

È tutto pronto per la prima edizione della ‘Union Gravel’, la manifestazione cicloamatoriale che prenderà il via oggi da Piazza del Popolo a Copparo. L’evento, promosso e sostenuto dall’Unione ‘Terre e Fiumi’ con il contributo di Destinazione Romagna e l’organizzazione affidata alla società Witoor, unisce sport e promozione turistica del territorio. I partecipanti, in sella alle proprie biciclette, potranno scegliere tra tre percorsi (uno più lungo, due più brevi) tra strade bianche e capezzagne attraversando i punti più suggestivi dei comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Lungo i tracciati si troveranno punti ristoro curati da Asd Faro Formignana, l’Associazione Fiera Coccanile e Pro Loco Terre Bacchelliane. A garantire che tutto si svolga in piena sicurezza, saranno i volontari di Protezione civile dei tre Comuni, coordinati dalla Polizia locale. ‘Union Gravel’ è un’iniziativa che si inserisce appieno nel programma di promozione turistica dell’Unione e vuole essere un invito per i partecipanti a tornare a visitare il territorio e quanto ha di meglio da offrire sotto l’aspetto paesaggistico, culturale ed enogastronomico. Il via è fissato dalle 13 in poi. Chi vuole partecipare e non l’ha fatto on-line, potrà comunque iscriversi dalle 11 in Piazza del Popolo a Copparo, dove sarà allestito il villaggio di accoglienza della manifestazione.