Sport e volontariato in festa. I cinquant’anni del Cicloraduno

Cinquanta candeline per il Cicloraduno organizzato annualmente dal gruppo cicloturisti Avis-Aido Bondeno. Il quale, domenica, si appresta a fare tornare sul sellino tutti gli atleti del territorio per celebrare un momento che, sul piano sportivo e sociale, promette di essere degno di finire direttamente negli annali. All’iniziativa del sodalizio presieduto da Giulio Fabbri plaude l’amministrazione comunale, e anche Avis Bondeno.

Nell’ordine, il sindaco Simone Saletti e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, parlano di "una realtà che da tantissimi anni anima le strade del territorio con i propri eventi sportivi, coinvolgendo moltissime persone, con finalità legate anche al benessere e a scopi sociali: da sempre, i ciclisti per passione di Bondeno partecipano a iniziative come la castagnata o la camminata sociale organizzata da Avis".

Un anno fa, una delle iniziative del gruppo tributò il giusto omaggio a una persona cara al volontariato, come Fausto Pirani, appena scomparso. Il gruppo Avis-Aido si appresta a tagliare, adesso, il traguardo del mezzo secolo di cicloraduni: "Un momento importante – dice il presidente di Avis Bondeno, Luca Palazzi – perché il 50esimo di questa iniziativa sportiva non è solo simbolico, ma celebra una continuità storica del gruppo sportivo. Avvalorando l’attività dei volontari di Avis in un ambito che è di sensibilizzazione verso i temi dello sport e della salute, e contribuendo a fare della nostra associazione un presidio di comunità".

Rinnovando, ancora una volta, la partnership tra Avis e Aido. Il ritrovo dell’iniziativa sarà al campo da beach volley, di via dei Mille a partire dalle 8 e fino alle 11. Ai partecipanti sarà offerto un ristoro al traguardo. Il programma è organizzato dal comitato ferrarese di ‘B Acsi ciclismo Trophy 2025’. Ci saranno vari gruppi ciclistici appartenenti a diverse società. La premiazione avverrà a fine stagione, sulla base della classifica e del numero di iscritti alle prove. Una domenica all’insegna dello sport e dell’aggregazione che sono i temi che più contano, senza assilli per il risultato.