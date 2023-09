Sport in piazza con la Pro Loco

A Poggio Renatico oggi dalle 14 nell’area di via D’acquisto vi sarà ‘Poggio in sport’, una giornata dedicata alle varie discipline sportive con esibizioni e dimostrazioni ginniche e distribuzione di biglietti promo per le giostre. Iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e Proloco nell’ambito del Settembre Poggese. "L’obiettivo come sempre è di tenere vivo il paese – dice Emiliano Peccenini, presidente della proloco –Poggio in Sport serve anche per dare una mano alle associazioni sportive di poggio e non, portando qui discipline che in paese non abbiamo per cercare di aiutare i più giovani a capire qual è lo sport che li appassiona e iscriversi. E’ una cosa che abbiamo voluto fare dopo aver saputo che ci sono poggesi con la passione del tiro con l’arco che vanno a Cento". Visione dunque più vasta del confine comunale. "Un evento che ho voluto per aiutare le associazioni sportive a mostrarsi, pubblicizzarsi – conclude – ma anche utile ad indirizzare le persone verso il loro sport. Si è così creata una rete non solo in Poggio ma anche con le associazioni sportive limitrofe. Quest’anno ad esempio avremo anche il rugby, il jujitsu e altro ancora".