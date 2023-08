Sport nei parchi, avviso pubblico

Nell’ambito del progetto ‘Sport nei Parchi’, il Comune di Copparo ha pubblicato l’avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche per l’affidamento in adozione ad uso gratuito dell’area attrezzata che sarà allestita all’interno del Parco Verde di Villa Zardi, in via Garibaldi a Copparo. Presso il parco, infatti, è prevista l’installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero all’aperto. Sul sito istituzionale del Comune di Copparo è stato pubblicato nella giornata di ieri l’avviso pubblico con tutte le indicazioni rivolte alle associazioni e società sportive interessate a sottoscrivere una convenzione con il Comune per la gestione dell’area attrezzata. Le istanze dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 8 settembre.