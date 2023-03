Sport oltre i confini, ecco il progetto Baskin

Basket e inclusione hanno fatto nascere anche a Cento il progetto ‘Baskin’ che domenica ha visto giocare la prima partita in casa, alla Milwaukee Dinelli Arena, della squadra di Baskin di Cento gestita dalla Fondazione Don Giovanni Zanandrea ONLUS e dalla Benedetto XIV, contro la squadra PGS Welcome Baskin Bologna. Progetto che modifica le regole del basket per renderlo praticabile da normodotati, persone con disabilità fisica e psichica, tutti insieme. "Nel 2019 la Fondazione Don Giovanni Zanandrea ha vinto un progetto Europeo che aveva la finalità di sviluppare le competenze di educatori ed allenatori e di utilizzare la metodologia sportiva come strumento di inclusione per persone con disabilità – dice il direttore Enrico Taddia - Nasce in quel contesto dal nostro educatore Davide Rinaldi l’idea di creare una squadra di Baskin, sport che grazie ai suoi aspetti propri e caratteristici diffonde una cultura dello sport orientata all’integrazione tra persone normodotate e persone con disabilità, favorendone l’inclusione, mission fondamentale per chiunque lavori nel campo della disabilità". Cento si è così rilevato il posto ideale per creare un progetto sportivo legato al Baskin, per la sensibilità del territorio verso le persone con disabilità e per la passione viscerale per il basket e soprattutto per la Benedetto XIV, con la quale il progetto è realizzato. La Benedetto XIV infatti promuove il più ampio progetto denominato "All We can Play" insieme alla Benedetto 64, alla Polisportiva Centese sezione Ramo Rosa, L’Associazione Strade e la Fondazione Zanandrea, per realizzare azioni sportive dedicate alla popolazione più fragile del territorio. Ad oggi il progetto Cento Baskin City coinvolge 40 ragazze e ragazzi, con e senza disabilità, insieme per lo scopo comune di portare a casa il risultato, soprattutto a livello educativo