Sport per i figli, ecco i voucher per i genitori

A Cento è aperto il bando voucher per corsi e attività sportive anni 20222023, per famiglie con 4 o più figli di 6-18 anni o con disabilità. Le domande vanno presentate entro le 12 di martedì 4 aprile 2023. Bando al fine di sostenere l’accesso dei giovani, con disabilità e o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più figli, alla pratica motoria e sportiva e per contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport, che assegnerà 16 voucher sport del valore nominale di 200 euro.Per partecipare serve essere in possesso di determinati requisiti legati alla situazione, essere residenti nel comune di Cento e avere documentazione relativa all’attività sportiva in oggetto del bando.