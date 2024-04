Sport per tutti nell’area verde del parco Zardi

L’inaugurazione dell’area sportiva attrezzata al Parco Verde, nell’ambito del progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute e promosso con Anci, cui ha aderito il Comune di Copparo, sarà occasione per la premiazione degli atleti meritevoli del territorio e per dare il via al progetto intergenerazionale di promozione sociale “Al Parko Zardi”. Dopo gli appuntamenti di sabato 6 aprile, con la prova delle nuove strutture sportive e il buffet per tutti, si proseguirà domenica 7 aprile dalle 17.30 con l’aperitivo con degustazione di prodotti tipici e il dj set, aperti a tutti. Il progetto è promosso dall’Asd Dynamo 1991 e dal Centro di Promozione Sociale Parco Verde, in collaborazione con il Coordinamento Ancescao provinciale e il Comune di Copparo. Gli obiettivi attesi sono promuovere l’incontro e lo scambio intergenerazionale ed inclusivo, promuovere la socializzazione e la nascita di nuove relazioni, favorire attività di cittadinanza attiva, costruire comunità vitali e più sicure, diminuire l’isolamento sociale e la solitudine e contribuire a rispondere positivamente alle nuove sfide sociali.

Il presupposto da cui Dynamo e Centro Sociale partono vede negli scambi sociali e relazionali, soprattutto fra persone di diverse fasce di età, azioni che contribuiscono al benessere della comunità: in particolare, attraverso l’apprendimento intergenerazionale giovani e anziani possono condividere le loro abilità e il loro valore, scambiare esperienze, prassi, approcci culturali. Con “Al Parko Zardi” si mira pertanto a realizzare occasioni di svago aperte a tutta la comunità in cui le diverse generazioni lavorano insieme per un progetto comune, condividendo spazi e idee: eventi durante i quali il Centro Sociale rimarrà aperto in collaborazione con i volontari dell’Asd Dynamo.