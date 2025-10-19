Sport, restyling agli impianti: "Progetti in undici campi"

Dalle parole ai cantieri: a Cento prende forma una lunga serie di interventi sugli impianti sportivi. A illustrarli è l’assessore e vicesindaco Vito Salatiello, che fa il punto su lavori in corso, risorse investite e opere attese da anni che finalmente iniziano a vedere la luce. "Per fare bene occorre che progetti di lunga visione debbano accompagnarsi ad una pragmatica risoluzione dei problemi del qui ed ora – dice Salatiello – Per questo motivo negli ultimi tre anni sono state impegnate diverse risorse che andranno a risolvere altrettanti problemi di lunga data che in questo stesso periodo abbiamo verificato, quantificato e preso in carico in modo da risolverle non appena possibile e che oggi iniziano a vedere la luce". E spiega dove andranno a intervenire. "Sono stati commissionati i progetti esecutivi per il rifacimento dell’impianto di illuminazione di tutti gli 11 campi sportivi del territorio – snocciola –, di tali progetti, ad oggi stiamo concludendo i lavori su tre campi, cioè quello di Corporeno, Parco del Reno e Spallone, mentre sta per uscire la gara d’appalto per quelli dello Stadio Bulgarelli, che comprende anche l’abbattimento delle vecchissime torri in ferro, Renazzo e Alberone. Grazie al trasferimento di un precedente finanziamento funzionalizzato, va in risoluzione la perenne inutilizzabilità del Parco del Reno, con imminente inaugurazione del campo sintetico". Evento che sarà sabato 25 alle 11. "Continuando, al circolo tennis di Cento si è fatto un primo stralcio di una importante bonifica di eternit che non era più accettabile tenere sulla club house – aggiunge – In queste settimane stiamo procedendo alla riparazione di una serie di impianti di illuminazione che faticano da un po’ di tempo, i cui lavori sono già affidati, soprattutto negli stadi di Casumaro e Buonacompra. Oltre a questo, una buona somma è stata destinata ad importanti interventi di lattoneria su alcune sale polivalenti negli impianti delle frazioni a nord, come la sala cucina di Casumaro. A Corporeno invece, si procederà nei prossimi mesi a ristrutturare completamente gli spogliatoi, che sono sì custodi di tante storie, ma proprio per questo ne avevano un assoluto bisogno. Infine, al velodromo Ardizzoni e stadio Bulgarelli, abbiamo affidato il rifacimento della scala di accesso alla gradinata nord, che era chiusa da un po’". Sull’ipotesi di luogo più grande per il tennis o una piscina al passo con i tempi, conclude dicendo che "richiedono tempi e pianificazioni altrettanto coraggiose e che ci saranno importanti aggiornamenti fra qualche settimana".

Laura Guerra