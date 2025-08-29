Sportello anticaporalato, oltre trecento accessi

Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
CronacaSportello anticaporalato, oltre trecento accessi
29 ago 2025
FRANCO VINCENZI VANINI
Portomaggiore, il successo del servizio voluto fortemente dal Comune.

Dal suo insediamento a oggi sono oltre trecento i soggetti presi in carico dallo sportello del lavoro di Portomaggiore. L’ha reso noto il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi nelle settimane scorse a Festissima, la festa del Pd portuense, assieme al consigliere regionale del Pd Marcella Zappaterra. L’ufficio di collocamento mancava a Portomaggiore da una ventina d’anni e colma una lacuna, oltre a rappresentare una soluzione per far incontrare la grande domanda di manodopera in agricoltura e gli operai, soprattutto stranieri. Una risposta al problema che sta facendo scuola.

Il 24 luglio è arrivata in visita a Portomaggiore, assieme a Dario Alba, segretario della Flai Cgil Ferrara, una delegazione composta da Matteo Bellegoni, capo dipartimento legalità della Flai Cgil Nazionale e Luigi Antonetti, segretario della FLAI CGIL dell’Aquila. La piana del Fucino, in provincia di l’Aquila, è un territorio che ha problemi di Caporalato: i due sindacalisti sono venuti a osservare lo strumento dello sportello del centro per l’impiego dell’Agenzia per il lavoro associato alla mediazione culturale, che ha aperto a gennaio a Portoinforma ed è al momento un unicum a livello nazionale. Nel Fucino come in altri territori questo strumento è una potenziale soluzione, replicabile, per togliere terreno a chi fa intermediazione illegale di manodopera.

"Siamo contenti e orgogliosi che questo strumento ideato qui grazie alla collaborazione di tanti soggetti istituzionali – ha evidenziato il primo cittadino - venga osservato e studiato da diverse realtà fuori provincia, con cui intratteniamo relazioni e contatti, condividendo il medesimo obiettivo di presidiare legalità, ordine e dignità nel lavoro agricolo".

