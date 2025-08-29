Sportello anticaporalato, oltre trecento accessi

Dal suo insediamento a oggi sono oltre trecento i soggetti presi in carico dallo sportello del lavoro di Portomaggiore. L’ha reso noto il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi nelle settimane scorse a Festissima, la festa del Pd portuense, assieme al consigliere regionale del Pd Marcella Zappaterra. L’ufficio di collocamento mancava a Portomaggiore da una ventina d’anni e colma una lacuna, oltre a rappresentare una soluzione per far incontrare la grande domanda di manodopera in agricoltura e gli operai, soprattutto stranieri. Una risposta al problema che sta facendo scuola.

Il 24 luglio è arrivata in visita a Portomaggiore, assieme a Dario Alba, segretario della Flai Cgil Ferrara, una delegazione composta da Matteo Bellegoni, capo dipartimento legalità della Flai Cgil Nazionale e Luigi Antonetti, segretario della FLAI CGIL dell’Aquila. La piana del Fucino, in provincia di l’Aquila, è un territorio che ha problemi di Caporalato: i due sindacalisti sono venuti a osservare lo strumento dello sportello del centro per l’impiego dell’Agenzia per il lavoro associato alla mediazione culturale, che ha aperto a gennaio a Portoinforma ed è al momento un unicum a livello nazionale. Nel Fucino come in altri territori questo strumento è una potenziale soluzione, replicabile, per togliere terreno a chi fa intermediazione illegale di manodopera.

"Siamo contenti e orgogliosi che questo strumento ideato qui grazie alla collaborazione di tanti soggetti istituzionali – ha evidenziato il primo cittadino - venga osservato e studiato da diverse realtà fuori provincia, con cui intratteniamo relazioni e contatti, condividendo il medesimo obiettivo di presidiare legalità, ordine e dignità nel lavoro agricolo".