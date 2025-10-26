Sportello antiviolenza, la visita di Cecchettin

Ci sarà anche Gino Cecchettin, per porre l’attenzione sulle attività della Fondazione Giulia Cecchettin e per promuovere un cambiamento profondo tra le giovani generazioni sui temi del rispetto, consenso e parità di genere, martedì prossimo, alle 16,15 nella Sala Polivalente San Pietro di Palazzo Bellini a Comacchio, in occasione dei 10 anni di presenza dello Sportello Antiviolenza Iris. Un servizio del Comune lagunare, gestito dalla Coop. Sociale Girogirotondo e dal Centro Antiviolenza provinciale Centro Donna Giustizia. Ci saranno il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, per un incontro moderato da Annalisa Felletti, consigliera di Parità della Provincia, la presidente della Coop Griogirotondo Roberta Fogli, gli studenti degli istituti Comacchio e Porto Garibaldi, dei Centri di Aggregazione giovanile di Comacchio e San Giuseppe, le associazioni TemperaMenti e dell’Udi Spazio Donna mentre le conclusioni saranno affidate alla vice direttrice di Dipartimento e Prorettrice alla Diversità, Equità e Inclusione dell’ateneo Estense Tamara Zappaterra.

"Lo sportello antiviolenza Iris per questa ricorrenza vuole creare un’opportunità di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione alla violenza contro le donne – dice Angela Gamberini, la psicologa allo sportello Iris –: in questi due lustri ha accolto 72 donne e solo lo scorso anno ne ha seguite 23. Un dato che segnala un aumento delle donne nel trovare il coraggio di denunciare le violenze subite". Uno spazio al quale si possono rivolgere le donne che hanno subito o subiscono violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking, mobbing e violenza assistita. Offre un luogo dove poter accedere in modo gratuito e nel rispetto della privacy e riservatezza, in cui, accolte da un’operatrice formata che utilizza la metodologia dei centri antiviolenza, può esprimersi liberamente, offrendo accoglienza ed ascolto telefonico, colloqui individuali, sostegno ed indicazioni sulle risorse disponibili sul territorio e predisponendo un piano di sicurezza in caso di grave pericolo.

Lo Sportello Iris è un primo livello di accoglienza e nel caso di donne in pericolo di vita l’operatrice predispone un piano di sicurezza per inviarle, con gli eventuali figli, al Centro Donna Giustizia. Può inoltre attivare consulenza legale, sostegno psicologico, lo sportello lavoro, la rete con tutti i soggetti istituzionali e non necessari a sostenere il progetto della donna e dare sostegno nella ricerca della casa. Tutte le azioni vengono fatte sempre e solo con il consenso della donna.

Claudio Castagnoli