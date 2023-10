Sportello Cadf, orari e modalità

Dal 30 ottobre gli sportelli Cadf apriranno al pubblico con nuovi orari e nuove modalità. Per l’ufficio di Codigoro (via IV Novembre, 3739), oltre all’accesso libero negli orari indicati, per evitare code e attese sarà ancora possibile rivolgersi allo sportello tramite appuntamento, che deve essere precedentemente richiesto telefonicamente al numero 0533-725111, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Dunque, l’accesso libero sarà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; l’accesso tramite appuntamento, il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Per quanto concerne l’ufficio di Comacchio (via Edgardo Fogli, 10), l’apertura sarà il giovedì dalle 9 alle 12, sia tramite accesso libero che su appuntamento). L’ufficio di Copparo (via Giovanni XXIII, 5B), invece, sarà aperto il martedì dalle 9 alle 12, sia tramite accesso libero che su appuntamento.