Sportello casa, stanziamento di 100mila euro

Un servizio da oltre 6mila contatti ogni anno che rappresenta il primo riferimento per i cittadini che cercano risposte sul fronte abitativo. È lo Sportello sociale casa, che grazie ad uno stanziamento annuale di 100mila euro dell’assessorato alle Politiche Abitative continuerà, nella sua sede di Corso Giovecca 203, ad essere uno dei principali servizi – per numero di accessi registrati – della Rete degli sportelli del settore servizi al cittadino del Comune di Ferrara. Contestualmente all’entrata in vigore della nuova convenzione che lega l’Amministrazione Comunale ad Acer nella gestione degli alloggi pubblici, i due enti hanno infatti rinnovato anche l’accordo per proseguire nel percorso di efficientamento del servizio, che dal 2022 ha trovato strategicamente collocazione nell’anello della Casa di Comunità Cittadella San Rocco, di fianco a numerosi servizi comunali e agli uffici dell’assessorato.

"Il tema dell’abitare è ampio e delicato – dice l’assessore comunale alle Politiche Abitative Cristina Coletti –, in cui gli operatori dello Sportello Sociale Casa rivestono un ruolo fondamentale, perché sono il primo punto di contatto tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale. Tra il 2022 e metà 2025 le richieste gestite e gli appuntamenti accordati sono stati complessivamente oltre 20mila. Un dato di grande rilievo, in quanto lo Sportello Sociale Casa è uno strumento di prossimità, che mira sì a dare risposte puntuali, ma anche a rafforzare il legame tra il Comune e le famiglie, che oggi possono contare su un riferimento qualificato. Questo ci soddisfa perché la prima condizione su cui si fonda il supporto ai cittadini per ogni bisogno che si lega alla questione abitativa è avere un servizio trasparente".