’Sportello è nato’, continuano gli incontri

Diversi sono gli appuntamenti promossi per il mese di novembre dallo ‘Sportello è nato... e cresce’ a Comacchio, che prenderanno il via dalla prossima settimana. Martedì 14 novembre dalle 10 alle 12, nella sala riunioni della Casa della Comunità (ex Ospedale San Camillo, in via Felletti) di Comacchio, ci sarà ‘Vieni allo sportello!’, stanza di dialogo aperta dedicata ai genitori in attesa o con bambini di età tra 0 e 3 anni (ricevimento individuale su appuntamento): sarà possibile incontrarsi con l’ostetrica dello sportello ‘È nato’ ed altre mamme e papà, per conoscersi e confrontarsi sul mondo dei bambini piccoli, sulla loro crescita e sull’esperienza dell’essere genitori e avere indicazioni sui servizi presenti sul territorio. Inoltre, martedì 28 novembre alle 10, sempre nella sala riunioni della Casa della Comunità.