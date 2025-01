’Sportello Famiglia’: "A Barco, nuovi servizi destinati ai cittadini"

Un riferimento che offre servizi fruibili trasversalmente da ogni fascia della popolazione. È stato inaugurato ieri, in via Bentivoglio 103 a Barco, il nuovissimo ‘Sportello Famiglia’ (associato alla rete AISOP), nato da un’idea di Mariana Birtea, 40 anni, originaria della Romania ma da 22 anni a Ferrara. Con l’aiuto del marito Alin Filipescu, Mariana ha riqualificato uno spazio privato e ora sarà proprio lei, insieme a 2 collaboratrici, ad accogliere gli utenti e ad orientarli nei vari servizi forniti. Come compilare un 730 oppure un Isee, come richiedere la Naspi, quali sono le opportunità di legge legate ai bonus sociali e fiscali, come gestire l’apertura di una Partita Iva e tanto altro: sono numerosi gli aiuti e i suggerimenti in favore di chi ha bisogno.

All’inaugurazione era presente anche l’assessore comunale alle Politiche per la Famiglia e alla Rete Servizi al Cittadino Cristina Coletti, che ha applaudito l’iniziativa. "Una bella storia di chi - ha detto l’assessore Coletti - ha scelto una zona importante come Barco per realizzare il sogno di mettere a disposizione le proprie competenze per il bene dei cittadini. Da oggi Barco si arricchisce di un servizio fondamentale e di prossimità per tutti coloro, specialmente i più anziani, che sono residenti in questo quartiere. Buon lavoro a Mariana e alle sue due giovani collaboratrici Alessia e Maria Chiara, che con il loro entusiasmo saranno in grado di dare molto a chi si rivolge allo sportello".

"Abbiamo realizzato tutto questo perché volevamo portare un servizio utile alla comunità in una zona dove mancava e dove abbiamo deciso anche di stabilirci come famiglia", ha evidenziato la titolare Mariana Birtea.

Lo ‘Sportello Famiglia’, attivo da oggi, rientra nella rete Aisop (Associazione Italia Sostituti d’Imposta e Professionisti), che su scala provinciale conta 70 sedi e oltre 550 sedi zonali e delegati sindacali. L’associazione, con questa apertura, debutta sul suolo ferrarese. "Si aggiunge un nostro nuovo sportello - ha dichiarato Flavio Morani, coordinatore di Aisop -, il primo sul territorio comunale. È ricco di servizi e ci darà modo di servire sempre più la cittadinanza, in collaborazione e in supporto con quanto già offerto dall’Amministrazione comunale". Lo Sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12.