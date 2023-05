Sportello fiscale in municipio per le consulenze

Da oggi sarà possibile rivolgersi allo sportello di Copparo per la consulenza e la compilazione dei modelli F24 per il versamento dell’acconto Imu 2023, con scadenza al 16 giugno, e del saldo, che si potrà poi corrispondere entro il termine del 16 dicembre. È possibile richiedere il calcolo e la stampa tramite appuntamento chiamando il numero 0532864610; tramite richiesta e-mail ([email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]); su richiesta all’ufficio per invio a mezzo posta. Per i soli contribuenti del Comune di Copparo è attivo il servizio on-line ‘Sportello web del contribuente’ www.comuneweb.itegovCopparo. È possibile accedervi previa registrazione: il servizio è accessibile tutti i giorni h24 e offre la possibilità di calcolare l’imposta dovuta. Lo sportello della sede municipale di via Roma 28 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.