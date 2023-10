Sportello immigrazione. Il Comune cerca un edificio nella zona sud della città

Un’indagine esplorativa del mercato immobiliare per "sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse" per l’acquisto di "un immobile da adibire ad usi direzionali istituzionali diretti e indiretti". L’amministrazione ha avviato ufficialmente la procedura per trovare uno spazio in cui destinare alcuni uffici. E, tra le ipotesi più ricorrenti, c’è quella di destinare in quell’area lo sportello immigrazione della questura. Ovviamente nel bando pubblicato dall’amministrazione, non è indicato con precisione la destinazione d’uso. Però è verosimile che questa sarà la funzione dell’immobile. Tra le caratteristiche richieste, c’è anche una dimensione piuttosto estesa. "Le dimensioni – si legge nell’avviso pubblico – dovranno essere di circa 1.200 metri quadrati con superficie pavimentata netta comunque ricompresa tra un minimo di mille metri quadri e un massimo di 2.500". Non solo. Nel bando si legge a chiare lettere che l’immobile dovrà avere una "categoria catastale compatibile con la destinazione d’uso direzionale; qualora l’immobile abbia una destinazione d’uso uffici ma nondimeno presenti una categoria catastale non compatibile con tale destinazione d’uso".

"Il soggetto proponente – si legge ancora nel bando – dovrà impegnarsi formalmente a provvedere a propria cura e spese, a sanare tale disallineamento entro la data fissata per la stipula del contratto di compravendita". Ma arriviamo alla localizzazione. L’immobile dovrà essere collocato "nella zona sud della città, comunque in area dotata di elevato grado di accessibilità, garantita dalla prossimità alle principali linee di trasporto pubblico urbano o ferroviario e da vie di comunicazione stradale". Non è scritto esplicitamente, ma da palazzo comunale trapela la volontà di acquistare un immobile che sia, preferibilmente, collocato in via Bologna o comunque in quel quadrante di città. Tra l’altro, oltre all’ipotesi di spostare lo sportello di via Beretta nel nuovo stabile, sembrano essere allo studio anche altre soluzioni. In particolare, a fronte della forte richiesta di nuove sedi da parte delle associazioni del terzo settore. A occuparsi della pratica è il vicesindaco Nicola Lodi. "In queste settimane – così Lodi – abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di associazioni ed enti del terzo settore per avere una nuova sede. Ed è per questo che abbiamo scelto di avviare un’esplorazione sul mercato, in modo tale da avere uno stabile in cui collocare queste realtà. Ma, tra le ipotesi al vaglio, c’è quella di ricollocare lo sportello immigrazione della questura". Un modo, insomma, per decentrare il servizio e far diventare lo stabile di via Bologna una sorta di nuovo hub al servizio di quel quadrante di città. A budget, al momento, l’amministrazione ha previsto un massimale di spesa che si aggira attorno al milione di euro. Poi, in caso di acquisto, la pratica dovrà passare il vaglio del Consiglio comunale.