Sportello immigrazione, verso una sede privata dopo Fausto Beretta Trasloco dopo l’estate

La questione del trasferimento dello sportello immigrazione della questura attualmente ospitato negli uffici comunali di via Fausto Beretta non è ancora risolta, anche se all’orizzonte sembrerebbe intravvedersi uno spiraglio di luce. Le lunghe code all’esterno dell’ufficio, in passato, avevano creato dibattito, portando alla luce un problema di spazi non adeguati al servizio. Un nodo già noto da anni e che questura e Comune stanno cercando di risolvere nel più breve tempo possibile. A quanto si apprende, il ritardo dipende anche da questioni tecniche, dovute all’erogazione di fondi da parte della Regione per lavori post sisma. Nel frattempo, amministrazione e questura hanno lavorato nel massimo riserbo per trovare una sistemazione alternativa e più idonea. Dopo aver scartato alcune ipotesi avanzate dal Comune, sembra che l’attenzione si stia focalizzando su una sede privata. Secondo alcune indiscrezioni, il luogo sarebbe già stato individuato lungo l’asse di via Bologna. Al momento, però, il condizionale è d’obbligo perché di ufficiale non c’è nulla. Per quanto riguarda le tempistiche, si dovrebbe andare a dopo l’estate per trovare la quadra. Da quel momento, lo sportello immigrazione dovrebbe finalmente trovare una sede più idonea e a lungo termine.

re. fe.