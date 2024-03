"Sportello lavoro, in 73 hanno trovato il posto fisso"

Da fine 2022 è attivo sul territorio di Portomaggiore uno “sportello lavoro” di AECA - Città del Ragazzo Ferrara - Centro Studi Opera Don Calabria grazie al programma GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori finanziato dal PNRR attraverso la Regione Emilia Romagna. Dall’estate 2023, ad ospitare lo sportello sono i locali di Portoinforma, in Piazza Verdi 22. Il Sindaco Bernardi esprime soddisfazione per i numeri riscontrati fino a qui: "Abbiamo fortemente voluto ospitare questa attività nei nostri spazi, per trasformare Portoinforma in un punto di accesso: e i numeri che abbiamo analizzato di recente sono davvero rilevanti e gratificanti. Da fine 2022 ci sono stati 196 accessi totali, di cui 137 residenti a Portomaggiore, circa 60 sotto i 40 anni; 73 le persone che hanno trovato lavoro, 64 quelle ancora in carico al programma e che stanno facendo orientamento e formazione. Continuano anche i corsi professionalizzanti, alcuni dei quali si svolgono proprio a Portoinforma: si sta anche lavorando assieme ad alcune aziende del territorio per provare a intercettare profili di livello specializzato che soddisfino le loro necessità più specifiche. Assieme ad Aeca siamo continuamente al lavoro per migliorare il servizio: colgo l’occasione per ringraziare tutti i loro operatori per il lavoro importante che stanno svolgendo. L’impegno per il lavoro è fondamentale nel nostro programma amministrativo e attraverso questo strumento riusciamo a erogare un servizio davvero fondamentale di presa in carico, orientamento e avviamento al lavoro anche per quelle persone che si trovano in un momento di difficoltà. La prossimità territoriale è un elemento indispensabile per intercettare le persone e ci auguriamo di rafforzare ancora di più, grazie alla collaborazione di AECA, questo presidio".