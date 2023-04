Sportello salute, si comincia oggi

Partirà oggi dalle 21 alle 23 nella sede di via Ripagrande 12, lo sportello salute di Arcigay. Sarà disponibile la somministrazione di test rapidi HIV-sifilide in forma anonima e gratuita, un servizio di counseling con operator peer di prevenzione dell’Hiv e delle Ist, infezioni sessualmente trasmissibili, e di promozione della salute sessuale. L’operator peer sarà inoltre disponibile per accompagnare chi vorrà ai servizi ospedalieri. Lo sportello sarà aperto anche sabato 22 dalle 11 alle 13. Per contattare l’operator si potrà utilizzare il numero: 3288298112 o l’email: [email protected] Come spiega Matteo Gilli, responsabile salute di Arcigay: "Questo sportello nasce per fornire un supporto extra ospedaliero con personale formato sia per eseguire i test, sia per poter dare informazione in merito alla salute sessuale. Promuovere la salute sessuale significa promuovere il benessere inteso non come assenza di malattia, ma come presenza di rispetto, piacere e sicurezza".