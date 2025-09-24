Sportello sociale, nuovi fondi e gestione autonoma

Nuovi fondi e gestione autonoma per lo sportello sociale di Bondeno. Il Comune di Cento, che agisce da comune capofila, ha trasferito 36.680,77 euro al comune di Bondeno. Si tratta di fondi, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono destinati a rafforzare lo ‘Sportello sociale e il servizio sociale professionale’. Fino al 30 giugno scorso infatti, questi servizi erano gestiti tramite un appalto a una cooperativa stipulato dal Comune di Cento. Dal 1° luglio, con la scadenza dell’appalto, le cose sono cambiate e le risorse sono state assegnate direttamente ai singoli comuni del distretto, inclusi Bondeno e Vigarano. Ora, il Comune di Bondeno affiderà il servizio a un soggetto terzo per potenziare le attività legate al segretariato sociale, allo sportello sociale e all’assegno di inclusione. Un’interfaccia diretta, immediata, vicina al cittadino. Lo sportello sociale del Comune di Bondeno è un punto di riferimento per tutti i cittadini che hanno bisogno di informazioni e orientamento sui servizi sociali e socio-sanitari disponibili sul territorio. E’ una sorta di "sportello polifunzionale", specialmente per coloro che non hanno avuto precedenti contatti con i servizi sociali. Fornisce indicazioni su come accedere a bandi, prestazioni sociali, bonus e contributi economici, come il Bonus Nido Inps o i bandi regionali, aiuta i cittadini a compilare le richieste per diversi servizi, come l’Isee o lo Spisd, svolge una prima valutazione delle necessità indirizzando verso il servizio più appropriato, fornisce assistenza per le famiglie che necessitano di assistenti familiari e per le persone che si prendono cura di familiari fragili. Dal primo luglio la gestione dello sportello sociale è passata direttamente al Comune di Bondeno.

cl.f.