‘Sportivi dentro’, discipline e attività rivolte ai detenuti

Al via il progetto socioeducativo ‘Sportivi dentro’, finalizzato a portare alcune discipline sportive all’Arginone. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati ieri in municipio, alla presenza dell’assessore allo Sport Francesco Carità, della presidente Uisp Eleonora Banzi, della direttrice della casa circondariale Maria Martone, della docente del liceo Roiti Serena Parma, del vicepresidente Arci Mattia Antico e del coordinatore per Uisp del progetto ‘Sportivi dentro’, Andrea De Vivo. Il tutto è stato reso possibile grazie all’aggiudicazione da parte del comitato Uisp Ferrara del bando carceri promosso da Sport e Salute, che mette a disposizione le risorse finalizzate a specifiche attività sportive, per un periodo di diciotto mesi.

"Progetti come quello proposto da Uisp – ha spiegato l’assessore Carità – danno l’idea di quanto sia importante lo sport anche all’interno di un istituto penitenziato, non solo come attività fisica, ma anche per la valenza in termini d’inclusione e di aiuto al superamento delle difficoltà per chi si trova recluso. L’attività sportiva, insieme a quella lavorativa, ha infatti un valore educativo fondamentale per il reinserimento sociale dei detenuti. Di grande rilievo anche il coinvolgimento del mondo della scuola, con la partecipazione attiva di un gruppo di studenti".

La collaborazione tra Uisp e liceo Roiti, con gli studenti della classe quarta a indirizzo sportivo, permetterà di visitare la casa circondariale e di affiancare gli educatori Uisp durante le attività sportive proposte. I partner Uisp Emilia-Romagna comitato regionale, polisportiva Otello Putinati, Bocciofila Rinascente, Uisp Tennis Club e Arci sono coinvolti in fase di progettazione e implementazione dei lavori nelle modalità concordate con l’istituto penitenziario.

"L’importanza di questo progetto – ha detto Eleonora Banzi – finanziato grazie a un bando di Sport e Salute, rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per lo sport come strumento di inclusione e benessere sociale. Vogliamo portare avanti questa missione, utilizzando lo sport come mezzo per favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Crediamo fermamente che lo sport possa essere un ponte tra il dentro e il fuori, un modo per abbattere stereotipi e pregiudizi, e per regalare momenti di sollievo e riflessione".

La nuova direttrice della casa circondariale, Maria Martone ha aggiunto: "Questo progetto rappresenta una grande possibilità per i detenuti, non solo per il loro futuro reinserimento. Lo sport, infatti, migliora il benessere psico-fisico e le condizioni di vivibilità interne all’istituto penitenziario, si stemperano le tensioni interne e si impara il rispetto per gli altri, per le regole".