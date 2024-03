’Sposami a Ferrara’ allarga le possibilità

Un’implementazione del progetto ’Sposami a Ferrara’: il rinnovo delle promesse di matrimonio quella che è stata presentata ieri nella sala degli Arazzi della residenza municipale. All’incontro è intervenuta l’assessore a Servizi Demografici e stato civile Cristina Coletti. "A Ferrara - spiega l’assessore Coletti - si potranno celebrare l’anniversario e le ricorrenze significative di una storia d’amore in una delle location storiche e ricche di atmosfera messe a disposizione". A quasi 6 mesi dalla presentazione del nuovo progetto ‘Sposami a Ferrara’, mirato a rendere sempre più unico il giorno più importante della vita, realizzato dall’assessore comunale ai Servizi Demografici e Stato Civile Cristina Coletti, si amplia con una nuova opportunità. In occasione di un anniversario speciale, di una data importante o di una ricorrenza significativa, sarà possibile a Ferrara riaffermare l’impegno solenne del matrimonio con il rinnovo dei voti nuziali nelle stesse 5 location messe a disposizione per celebrare i matrimoni e le unioni civili: Sala Arazzi della Residenza Municipale, la Sala dell’Imbarcadero in Castello, la Sala dei Paesaggi di Palazzo Muzzarelli Sacrati Crema, la Sala Rossetti di Palazzo Diamanti e il Ridotto del Teatro Comunale. "Con il rinnovo della ‘promessa’ quale suggello di un patto d’amore che pur essendo privo di valore giuridico riafferma e sancisce il legame tra gli sposi", ha commentato l’assessore Cristina Coletti. Per info chiamare il numero verde 800532532.