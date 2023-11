Sposami a Ferrara, la prima coppia in sala Arazzi

Com’è andata? E’ presto detto. Ieri mattina, in sala Arazzi, è stato celebrato il primo matrimonio dopo il lancio del progetto ’Sposami a Ferrara’. Maria Rita Trevisan e Riccardo Nalli, entrambi di Ferrara, a seguito della celebrazione del rito civile da parte del sindaco Alan Fabbri (insieme nella foto), sono stati omaggiati di una pergamena e di una bomboniera. Il progetto, presentato la scorsa settimana dall’assessore Coletti, prevede un nuovo portale dedicato da cui è possibile effettuare le prenotazioni (l’indirizzo è www.comune.fe.itsposami-a-ferrara) e due nuove location per matrimoni e unioni civili, palazzo dei Diamanti e palazzo Crema (che si uniscono a quelle tradizionali di sala Arazzi, Castello e Teatro Comunale). Gli sposi sono stati applauditi in sala sulle note della classica marcia nuziale di Felix Mendelssohn, quindi al momento della firma degli atti ha fatto da sfondo musicale la celebre Ave Maria di Schubert.