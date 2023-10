Sposarsi, una festa in Comune: "A Ferrara il giorno è più bello"

Un nuovo sito Internet tematico (www.comune.fe.itsposami-a-ferrara), nuove sedi ad implementare le location storiche già in utilizzo, un omaggio personalizzato dell’Amministrazione agli sposi a rendere ancora più indimenticabile il giorno più importante della vita, nuova oggettistica e 18 dipendenti dedicati al progetto. Tutto questo è ‘Sposami a Ferrara’, il rinnovato servizio di Stato Civile del Comune di Ferrara che si rivolge a chi intende convolare a nozze a Ferrara, anche unendosi civilmente. "Sposami a Ferrara" è la concretizzazione di un obiettivo strategico di mandato, specificato dall’assessore comunale ai Servizi demografici e allo Stato civile Cristina Coletti. "Quello che presentiamo – spiega l’assessore Cristina Coletti – è un servizio rivisto, ampliato e calibrato in modo da rendere unica e coinvolgente l’esperienza di chi sceglie Ferrara per i matrimoni e le unioni civili. In questi mesi è stato fatto un lavoro importante, che ha portato alla restituzione alla cittadinanza di un servizio più intuitivo e immediato, anche attraverso la realizzazione di una pagina web dedicata raggiungibile dalla schermata principale del sito Internet del Comune, su cui ci sono tutte le informazioni sulle sale e la modulistica. Ci sono realtà che sono universalmente riconosciute per erogare servizi matrimoniali di primo livello e a cui non dobbiamo invidiare nulla. Attraverso il progetto ‘Sposami a Ferrara’ la nostra città si pone su quel livello perseguendo l’intento di raggiungere sempre più persone fuori dal territorio. L’obiettivo è aumentare il numero di riti e unioni civili celebrate, che da giugno 2019 a ottobre 2023 sono stati complessivamente 1260. Di questi, i non residenti sono 194 ed è un dato che si vuole migliorare". L’Amministrazione ha quindi lavorato sull’implementazione della scelta delle sedi, che come spiega Coletti “passano da 3 a 5, individuate in altrettante sedi cittadine in palazzi di pregio e unici per storia". Le sale che si possono scegliere per celebrare il rito sono la Sala Arazzi di Palazzo Municipale, l’Imbarcadero 1 del Castello Estense, il Ridotto del Teatro, a cui si aggiungono le nuove opportunità rappresentate dalla Sala Rossetti di Palazzo Diamanti e dalla Sala dei Paesaggi di Palazzo Sacrati Muzzarelli Crema. Resta possibile sposarsi presso gli Uffici di Stato Civile in via Fausto Beretta. "Grande cura – prosegue l’assessore – è stata messa nell’individuazione delle sedi e degli allestimenti. Chi si sposerà, da oggi, troverà nuovi leggii, nuovi decori e soprattutto riceverà in dono una pergamena personalizzata con i propri nomi, accompagnata da una bomboniera contenente confetti e le congratulazioni del sindaco Alan Fabbri. Il Comune vuole essere al fianco dei cittadini in un giorno così speciale".

Si tratta di uno sforzo collettivo e trasversale che riguarda non solo il Servizio di anagrafe e Sato Civile. Sono 18 i dipendenti dedicati al progetto “Sposami a Ferrara”. Di questi, 7 sono ufficiali di Stato Civile, 6 hanno manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nei giorni in cui si celebrano i riti e 5 sono gli addetti alla ricezione degli sposi e assistenti di sala. "Un ringraziamento a tutti loro, che dimostrano come l’unione di intenti possa avvicinare la Pubblica Amministrazione al cittadino" conclude Coletti.