Sposi tra le maschere a Cento: la benedizione di Manservisi per Andrea e Andrea

CENTO

Grande festa venerdì in casa Fantasti100, con la bella unione tra Andrea Borghi e Andrea Busi, fin da bambini nel mondo del carnevale fino a far nascere una società capace in pochi anni di crescere e vincere. Ed è stato proprio il patron Ivano Manservisi a indossare la fascia tricolore sullo storico mantello rosso che solitamente sfoggia a carnevale e nella bella cornice del cortile interno della Rocca, celebrare l’unione dei due ragazzi della grande famiglia del carnevale. Con tanta emozione ma anche un pizzico della sua proverbiale ironia che lo distingue il patron ha condotto con maestria il momento, finito con i coriandoli. Un’unione nata tra le maschere, con la proposta di matrimonio che è arrivata l’anno scorso, all’uscita del carro dalla piazza nell’ultima domenica e dunque, celebrando venerdi la più bella vittoria della vita con una grande coriandolata all’uscita dalla Rocca, avvolgendo tutti nell’allegria della grande famiglia del carnevale in festa.

l.g.