Sposi travolti e uccisi L’automobilista davanti al giudice Chiesta la condanna

Un anno di reclusione per aver travolto e ucciso una coppia di giovani sposi in via Canapa. È la richiesta di condanna formulata dalla procura per la conducente della Fiat Panda che, nell’agosto di due anni fa, è rimasta coinvolta nello schianto costato la vita a Boris Danu, moldavo di 29 anni, e alla moglie Cristina, di tre anni più giovane. La conducente dell’utilitaria – rimasta anche lei ferita nello scontro con la moto su cui viaggiavano i ragazzi – è imputata di omicidio stradale. Assistita dall’avvocato Irene Costantino, ha scelto di definire la propria posizione con un processo in rito abbreviato. Nell’udienza di ieri, il pubblico ministero Stefano Longhi ha concluso la sua arringa con la richiesta di un anno di reclusione. Nel chiedere l’assoluzione, la difesa della donna ha invece sostenuto la mancanza di colpa sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, soffermandosi sulla velocità della moto e sollevando dubbi sullo spazio di strada che la sua assistita avrebbe potuto controllare prima di muoversi. Per conoscere la decisione del giudice bisognerà attendere il 13 giugno, data a cui è stata aggiornata l’udienza per la lettura della sentenza. Nel processo sono rimasti come parti civili soltanto i familiari di Boris Danu, mentre i parenti della giovane ne sono usciti a seguito del risarcimento da parte dell’assicurazione della motocicletta su cui viaggiava la coppia.

La tragedia di Boris e Cristina si è consumata in una frazione di secondo, nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2021. Erano circa le 23. La coppia, sposata da pochi mesi, stava rientrando a casa da una festa. Arrivati in via Canapa, la loro motocicletta si è scontrata con la Fiat Panda condotta da una donna di 55 anni. L’impatto con l’auto ha catapultato i due giovani sull’asfalto e ridotto la moto in mille pezzi. Il personale del 118, che ha raggiunto il luogo dell’incidente con tre ambulanze e un’auto medica, ha tentato l’impossibile per strapparli alla morte. Le condizioni della 26enne sono apparse subito senza speranza, mentre i sanitari hanno cercato di rianimare il marito per un’ora. Intorno a mezzanotte, però, si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso. Anche la donna al volante della Panda è rimasta ferita ed è stata accompagnata all’ospedale di Cona. Sull’accaduto è stata subito aperta un’inchiesta per omicidio stradale da parte del pubblico ministero di turno. Il primo passo delle indagini è stato disporre tre diversi accertamenti tecnici: l’autopsia sul corpo delle vittime, un esame tossicologico e una perizia cinematica per chiarire i dettagli dell’incidente mortale. Dall’esito degli accertamenti è stato possibile definire i contorni dell’accaduto e formalizzare la accuse a carico della 55enne.

Per conoscere il verdetto del tribunale bisognerà aspettare giugno. La sentenza verrà letta a quasi due anni da quella maledetta notte nella quale due giovani vite sono state spezzate proprio mentre muovevano i primi passi verso un futuro di speranze e progetti. Tutti i loro sogni si sono però infranti nella maniera più tragica, sull’asfalto di via Canapa in una calda notte di fine estate.

Federico Malavasi