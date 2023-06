Sposini travolti e uccisi in moto a Ferrara, assolto l’automobilista. La sorella in aula: "Non ci fermiamo"

Ferrara, 14 giugno 2023 – Nessun responsabile per la morte di Boris e Cristina Danu, la coppia di sposini moldavi di 29 e 26 anni rimasti uccisi in un incidente avvenuto due anni fa in via Canapa. La conducente della Fiat Panda che si è scontrata con la moto sulla quale viaggiavano i due giovani è stata assolta dal giudice dell’udienza preliminare Carlo Negri perché il fatto non costituisce reato. Il processo in rito abbreviato a carico della donna, 55 anni, si è concluso ieri mattina. La discussione è ruotata intorno alla velocità (sostenuta) della motocicletta e al comportamento dell’automobilista, che proveniva da uno stop. Nel corso della precedente udienza, il pubblico ministero Stefano Longhi aveva chiesto per la 55enne la condanna a un anno di reclusione. Istanza che il giudice non ha accolto, assolvendo l’imputata.

Il verdetto del gup è stato accolto con perplessità dall’avvocato Luca Palmer, parte civile per la sorella della vittima, Diana Danu. "Leggeremo le motivazioni e poi faremo appello – commenta il legale al termine dell’udienza –. In altri casi simili abbiamo assistito a decisioni diametralmente opposte. Riteniamo che il comportamento colposo dell’imputata non possa avere attenuanti a seguito di una violazione, anche minima, della vittima". La sorella del giovane motociclista è rimasta scossa da una sentenza che non si aspettava. "Mi dispiace che sia stata presa questa decisione – ha detto –. In quell’incidente sono state spezzate delle vite. Sicuramente non ci fermeremo qui". Di segno opposto la valutazione dell’avvocato Irene Costantino, difensore dell’automobilista 55enne. "Sono contenta della decisione – ha affermato dopo la lettura del dispositivo –. Il giudice ha avuto il coraggio di superare la semplice apparenza e andare a fondo con gli elementi oggettivi che abbiamo fornito. È giusto che la giovane trasportata sia stata completamente risarcita. È ora di invertire la rotta stigmatizzando i comportamenti abnormi degli utenti della strada".

La tragedia di Boris e Cristina si è consumata in una frazione di secondo nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2021. Erano circa le 23. La coppia, sposata da pochi mesi, stava rientrando a casa da una festa. Arrivati in via Canapa, la loro motocicletta si è scontrata con la Panda condotta da una donna di 55 anni. L’impatto con l’auto ha catapultato i due giovani sull’asfalto e ridotto la moto in mille pezzi. Il personale del 118, che ha raggiunto il luogo dell’incidente con tre ambulanze e un’auto medica, ha tentato l’impossibile per strapparli alla morte. Le condizioni della 26enne sono apparse subito senza speranza. I sanitari hanno cercato di rianimare il marito per un’ora, ma intorno a mezzanotte si sono dovuti arrendere. Due vite spente proprio mentre muovevano i primi passi verso un futuro di speranze e progetti.