Spostamenti a zero emissioni ‘Stazioni’ per il pieno di elettricità

Presentato il nuovo sistema di smart hub in quattro punti della città. Le infrastrutture sono già operative, permettono la ricarica di biciclette e monopattini elettrici, nell’ottica di promuovere gli spostamenti a zero emissioni. Un intervento presentato martedì mattina dall’assessore all’ambiente del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni e dal responsabile sviluppo nuove iniziative del Gruppo Hera Simone Allegra, i referenti del progetto per Unife e Laboratorio Aperto. "Con il progetto Air-Break questa amministrazione ha portato a Ferrara strategie e infrastrutture all’avanguardia per migliorare il nostro ambiente e la nostra mobilità – commenta l’assessore Alessandro Balboni –. Con queste postazioni di ricarica di mezzi elettrici diamo l’opportunità a cittadini, turisti e studenti di poter optare su modalità di spostamento sostenibile e in tranquillità, con la sicurezza di poter ricaricare i propri mezzi in punti strategici e frequentati della città". Gli smart hubs mettono a disposizione dei cittadini un sistema di emergenza Sos e un defibrillatore (Dae), un kit per la manutenzione dei mezzi e prese elettriche per ricaricare dispositivi elettronici e carrozzine elettriche. A breve saranno disponibili un deposito per la ricezione di pacchi e-commerce, la videosorveglianza e la connessione WiFi gratuita. Le pensiline, infine, producono energia sostenibile grazie ai pannelli fotovoltaici presenti in copertura. Gli Smart Hubs sono stati posizionati in luoghi strategici della città, alla stazione ferroviaria, in zona Darsena, al Tecnopolo e nel complesso residenziale Corti di Medoro. Tutti i cittadini potranno quindi usufruire dei servizi degli Smart Hubs gratuitamente fino alla fine dell’anno, quando la sperimentazione sarà conclusa. "Dopo la realizzazione di un cruscotto informatico all’avanguardia in uso al comune per il monitoraggio dei dati ambientali e la sperimentazione del trattamento enzimatico– ha precisato Simone Allegra - questi smart hubs sono dedicati alla mobilità sostenibile. L’obiettivo è d’incentivare l’utilizzo di mezzi elettrici in una città che vanta importanti percorsi ciclabili e di introdurre su scala urbana nuovi servizi per le persone". Il Gruppo Hera ha ideato, fornito e installato ‘chiavi in mano’ i quattro smart hubs, al costo di 60mila euro cadauno, che possono essere utilizzati dai cittadini attraverso la web app smarthubs-airbreak o con una tessera. Queste possono essere attivate e ritirate al Laboratorio Aperto (ex teatro Verdi in via Castelnuovo.

Mario Tosatti