Spostamento dell’automedica Lunedì discussione in Consiglio

Sarà solamente uno, il punto in discussione nel Consiglio comunale di Copparo che è stato convocato dal presidente Alessandro Amà in seduta straordinaria per lunedì alle 21. Si parlerà infatti dell’ordine del giorno ‘Biasimo per le scelte prospettate in Ctss (Conferenza Territoriale Socio Sanitaria) relative allo spostamento dell’automedica postazione Copparo 102’, presentato da tutti i gruppi consiliari a mezzo dei propri rappresentanti. La seduta sarà in videoconferenza su piattaforma Zoom e sarà tramessa in streaming.