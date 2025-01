Spot sulle tv e social tedeschi. Una vetrina per il nostro mare

Quello tedesco si conferma un mercato importante per il turismo sulla costa comacchiese. A testimoniarlo sono i numeri dello scorso anno. Nel periodo tra gennaio e novembre 2024, sono stati 448mila i turisti provenienti dalla Germania che hanno scelto di trascorrere le vacanze sul nostro litorale, facendo segnare un + 18.8 % rispetto al 2023 e un +34,5% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. E per "ingolosire" i turisti tedeschi, in vista delle vacanze di Pentecoste ed estive, da domani prenderà il via la campagna promozionale televisiva di Apt Servizi Emilia-Romagna che prevede oltre 1.000 passaggi tra gennaio e giugno sui canali tv nazionali in Germania. Si tratta di uno spot tv che racconterà in venti secondi la vacanza "Dolce Vita style" in Romagna di una famiglia tedesca, attraverso una sequenza di immagini tra sole, mare e cibo romagnolo. Previsti 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com, il sito meteo tedesco. Lo spot verrà trasmesso anche sulle piattaforme social in lingua tedesca di Apt Servizi Emilia-Romagna. "Quello tedesco è un mercato interessantissimo per la costa comacchiese – spiega il coordinatore della cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna e presidente della delegazione comacchiese di Confcommercio, Gianfranco Vitali –. Sul nostro litorale, turisti e famiglie provenienti dalla Germania trovano un ottimo rapporto qualità prezzo e strutture ricettive, in particolare i campeggi. I campeggi di Comacchio registrano 1.355.000 presenze di cui 60% straniere". Ad essere apprezzate le bellezze culturali e naturalistiche. "Inoltre la clientela tedesca, oltre ad essere fedele – prosegue Vitali –, si sposta anche in bassa stagione. Abbiamo già prenotazioni per settembre-ottobre, segnale positivo". Alla campagna televisiva e social, si affiancherà la partecipazione alle fiere del settore come Cmt di Stoccarda (18-26 gennaio), Free di Monaco di Baviera (19-23 febbraio) e Itb di Berlino (4-6 Marzo), a cui Comacchio, Ferrara e il Delta saranno presenti.

v. f.