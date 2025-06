Spring Run: Crippa e Gulinelli dominano, Corriferrara eccelle tra le società

Alla ‘Spring Run’ i più veloci sono stati Crippa e Gulinelli, Corriferrara primeggia tra le società. Nel tardo pomeriggio di sabato si è tenta la quindicesima edizione dell’appuntamento podistico organizzato dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’AM, in collaborazione con ASD Reno Runner. L’appuntamento ha avuto il patrocinio del Comune di Ferrara, UISP Ferrara e CONI Emilia Romagna, con partner e associazioni di volontariato che supportano l’evento. L’evento nazionale ‘Spring Run’ si è tenuto nella Base Logistica del COA di via Wagner e nella vicina area aeroportuale, inserita nell’ambito di un più ampio "Open Day", con un programma variegato e adatto a tutte le età. Nel complessivo circa 800 i partecipanti, tra competitivi e camminata. Una giornata che ha visto un programma di eventi collaterali proseguiti per tutto il pomeriggio. La ‘Spring Run’, in particolare, era rivolta ad atleti tesserati, famiglie e appassionati, il tutto per una fascia d’età compresa tra i 0 e 90 anni. Il podio degli assoluti maschile, vittoria per Nekagenet Crippa (C.S. Esercito) 26.50, l’atleta della nazionale italiana ha dominato la gara dall’inizio alla fine ed ha preceduto, staccandolo di quasi due minuti, Filippo Ferri e Garbellini Francesco. Tra le donne vittoria per Laura Gulinelli (Polisportiva Quadrilatero) 39.40, seconda Sofia Ghetti (Corriferrara) 40.35.

m.t.