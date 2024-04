’Spring Sup Race’, duemila presenze

È terminata domenica scorsa con un grandissimo successo la settima edizione della Spring Sup Race, svoltasi nel weekend dal 5 al 7 aprile al lago delle Nazioni. La gara di stand up paddle è stata organizzata dall’associazione Delta Sup. Nel weekend scorso si sono presentati al via ben 400 atleti provenienti da 25 nazioni e da tutti e 5 i continenti, nonostante le difficoltà di trasporto per le attrezzature lunghe 4 metri e 30 cm.

Un totale, in termini di presenze, di circa 2000 persone tra atleti, accompagnatori, famiglie, e stand promozionali si sono riversati nel territorio di Comacchio. Per la cronaca a vincere la gara Long Distance di domenica è stato Rai Taguchi dal Giappone, seguito da Freens Donato dall’Olanda e da Antonio Morillo dalla Spagna.

Una pioggia di medaglie e titoli anche per gli atleti del Canoa Club Comacchio ai campionati regionali di Ocean Racing. Tra i partecipanti anche quattro atleti del Canoa Club Comacchio che si sono guadagnati ben tre titoli di campioni regionali ed un secondo posto. Nella categoria Master A Giancarlo Carli Ballola e Giovanni Cavallari si aggiudicano il primo e secondo posto nel SS1 sulla distanza dei 12km. Nella categoria Master D Lukas Stoppa si è piazzato al primo posto nel SS1 e tra i senior femminili SS1, invece, altro titolo con Sara Rontini che si aggiudica il primo posto.