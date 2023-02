Springsteen, associazioni in campo "Basta polemiche, si pensi allo show"

"La performance di Bruce Springsteen al parco Urbano non è un concerto ma è il concerto. Non è un gioco di parole ma la doverosa presa d’atto di come questo appuntamento, unico, porti la nostra città a un livello finalmente internazionale con un artista che non ha bisogno di presentazioni, ed è in grado di unire diverse generazioni". La presa di posizione delle associazioni di categoria della città è netta e non lascia spazio a interpretazioni. Il presidente provinciale di Ascom Marco Amelio non ha dubbi: "Questo evento rappresenta un’occasione unica – spiega – che il nostro territorio non può perdere in alcun modo. Si tratta di una vetrina internazionale, che proietterà Ferrara a livelli probabilmente mai visti prima, anche in termini di flussi turistici". Ci sarà, secondo Amelio, un "effetto moltiplicatore estremamente positivo". La pensano così anche il presidente di Cna Davide Bellotti e quello di Confartigianato Graziano Gallerani. "Il nostro territorio – dicono – avrà un beneficio assoluto da questo evento. Per cui, a nostro parere, bisogna lavorare nella direzione giusta: ossia fare in modo di realizzare un grande concerto, a basso impatto ambientale".

Qui la vera sfida. "A soli tre mesi dall’evento che porterà decine di migliaia di persone su questo territorio – proseguono - è necessario intensificare gli sforzi per mantenere il programma e la collocazione scelti fin dall’inizio per poter presentare un contesto assolutamente organizzato e pienamente funzionante. Così come nel contempo è indispensabile lavorare per garantire la piena accessibilità ed il rispetto dell’ambiente di quello spazio". E’ opinione di tutte le associazioni che "stravolgere ora la collocazione avrebbe solo un risultato, devastante: annullare l’evento. Serve un gioco di squadra, pubblico e privato, autentico ed unitario". Se il mondo "bussa alla porta di Ferrara", noi dobbiamo "creare le condizioni migliori per accoglierlo". La metafora è di Nicola Scolamacchia, presidente provinciale di Confesercenti. "Si dice spesso che questa città deve fare il grande salto di qualità – afferma –. Bene, mi pare che questa sia l’occasione per dimostrare che anche Ferrara è pronta ad aprirsi a un nuovo modo di fare eventi e ad ampliare il suo orizzonte. Dobbiamo uscire dalla logica della città ‘coperta’ da una cappa di vetro. Proviamo a vincere tutti insieme questa sfida, nella consapevolezza che la location del parco Urbano è stata scelta appositamente dall’artista per le peculiarità che presenta".