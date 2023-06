Springsteen e parco, nuove scintille "Trasparenza sui costi del Teatro"

Trasparenza e chiarezza sui conti, segnatamente sulle spese sostenute per la realizzazione del concerto di Bruce Springsteen e sul ripristino del verde al parco Urbano. Questa è la richiesta avanzata dai consiglieri del Pd, Francesco Colaiacovo e Davide Nanni che in un documento firmato congiuntamente, annunciano un’apposita richiesta di accesso agli atti fatta al Teatro Comunale. Sì, perché è stato proprio l’Abbado il "soggetto attuatore" del maxi evento del 18 maggio scorso. "Abbiamo sempre chiesto chiarezza sui costi a carico della collettività per i grandi eventi gestiti da privati – scrivono i due consiglieri comunali di opposizione in una nota – e continueremo a pretenderla, perché ormai da un mese l’area del parco Urbano resta chiusa e inagibile ai ferraresi. Per questo, dato che non sappiamo se e quando l’amministrazione intenderà presentarsi in consiglio comunale a rendere conto della situazione, abbiamo proceduto con una formale richiesta di accesso agli atti della fondazione Teatro Comunale con l’obiettivo di verificare il contenuto del contratto sottoscritto con la società Barley Arts per la realizzazione del concerto di Bruce Springsteen e avere un quadro analitico dei costi sopportati dal "soggetto attuatore" pubblico, con particolare attenzione ai soldi spesi per il ripristino dell’area verde interessata dall’evento e la vigilanza privata dei cantieri". A proposito di bilanci, i consiglieri hanno già parzialmente passato al setaccio i conti del teatro e gli stanziamenti che il socio unici – il Comune – ha fatto nel corso dell’anno. "Nel corso del 2022 – rilevano Colaiacovo e Nanni – la fondazione Teatro Comunale ha ricevuto dal Comune un contributo economico complessivo di 2.377.500 euro. Circa il doppio rispetto alla cifra di 1.150.000 euro preventivata a inizio anno".

Tra questi, proseguono i consiglieri dem, "figurano 98.785,09 euro destinati al ‘Progetto Bruce Springsteen’, ovvero alla copertura dei primi costi sostenuti per la realizzazione dell’evento organizzato dalla società privata Barley Arts, ma di cui la fondazione Teatro Comunale era "soggetto attuatore" in base alla convenzione sottoscritta e approvata dalla giunta. Sempre per il medesimo evento, nel bilancio preventivo 2023, è previsto un importo di 400mila euro di cui tuttavia non è dato sapere ancora quale sarà il reale corrispettivo a consuntivo".

Federico Di Bisceglie