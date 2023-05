Springsteen, il piano è promosso "Mobilità ok, che gran successo"

di Federico Di Bisceglie

E’ filato tutto liscio, anche sotto il profilo della mobilità. Anche grazie alla grande collaborazione dell’intera cittadinanza. Qualche leggero intasamento al casello per il deflusso del pubblico verso l’autostrada, ma nulla di particolarmente impattante. Insomma, il bilancio della gestione del concerto di Bruce Springsteen, anche sotto il profilo viabilistico, è "più che positivo". "Sono ancora senza parole per quello che è successo l’altro ieri – commenta il vicesindaco Nicola Lodi –. Il concerto del Boss, una delle più grandi scommesse di questa amministrazione, è stato un successo su tutti i fronti. Vedere la città riempita di gente proveniente da tutto il mondo mi ha riempito d’orgoglio. Sapevamo che sarebbe stata una bella giornata, ma respirare un’atmosfera così calorosa, vedere 50mila persone entusiaste e felici di fare comunità e partecipare a un evento di questa portata, senza nessun tipo di disagio o rallentamento, mi ha fatto capire quanto capillarmente tutti abbiano lavorato".

ll traffico è stato quasi sempre regolare, con qualche rallentamento registrato alle 15 al casello autostradale Ferrara Nord e a mezzanotte, dopo la fine del concerto, nei pressi di via Eridano. Per quanto riguarda i parcheggi i primi mezzi provenienti da tutta Italia "hanno iniziato ad arrivare intorno alle 14, con ordine e senza code, grazie alla sinergia tra Parkforfun (l’impresa veneziana specializzata nell’organizzazione dei trasporti durante grandi eventi) e Tper – ricostruisce il vicesindaco – e all’efficiente servizio di prenotazione online attivato mesi prima dell’evento. Anche le 32 navette messe a disposizione per fare da spola dai parcheggi alla stazione hanno effettuato un servizio regolare e puntuale. Gli operatori di Tper hanno svolto un incessante lavoro di informazione nei confronti dei partecipanti al concerto per chiarificare loro orari di partenza e arrivo degli shuttle. A disposizione anche un treno straordinario da Ferrara a Milano Centrale partito alle 2 di notte con fermata a Bologna Centrale e arrivo a destinazione alle 3 e 40".

Tra i vari ringraziamenti – da Barley Arts a tutti gli operatori – Lodi non manca di tributare un riconoscimento al comandate della Polizia Locale, Claudio Rimondi, al presidente di Ferrara Servizi, Luca Cimarelli e ai tecnici comunali che hanno lavorato alla realizzazione del piano mobilità. Chi ha fatto da collettore al tutto è stato Fernando Ferioli, event manager della serata. "Sono a pezzi ma molto soddisfatto – dice al Carlino –. L’evento è stato un successo e, al di là delle polemiche, posso dire che non abbiamo tolto nulla a nessuno: dietro una serata come quella di Springsteen ci sono stati anni di lungo impegno. Non eravamo lì per divertici, ma per lavorare". Il precedente della gestione del terremoto non è paragonabile, chiaramente ma quel che è certo è che "avendo vissuto una situazione emergenziale, sono stato temprato e ho imparato a canalizzare al meglio le energie. Ora la mia esperienza ferrarese è finita, ma di certo la serata di Springsteen resterà nel cuore".