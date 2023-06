‘Spunta’ a Milano documento inedito dello scultore Minerbi

Il documento, inedito, porta la data 9 aprile 1958 e testimonia il battesimo – circa due anni prima della scomparsa – di Arrigo Minerbi (1881 - 1960), scultore ferrarese di origini ebraiche che ha firmato celeberrime opere in tutto il Paese, come la grande porta bronzea del duomo di Milano.

A scoprirlo è stato uno studioso, Orlando Ricciardi, nell’ambito di un lavoro di ricerca in corso, proprio nel capoluogo lombardo. Qui, dalla chiesa secentesca di Sant’Alessandro in Zebedia, nell’omonima piazza cittadina, è emerso l’atto con cui si certifica che il maestro dello scalpello ha ricevuto il sacramento battesimale dal sacerdote Attilio Lazzati. Il padrino – come è riportato – fu Tullio Casagrande. La novità emerge a pochi giorni dall’inaugurazione, al Castello, della mostra dedicata a Minerbi, curata dalla Fondazione Ferrara Arte. L’apertura l’8 luglio.

Il documento riporta la data di nascita (10 febbraio 1881), i nomi dei genitori - Moisè Minerbi e Stella Luzzato - commercianti di tessuti, l’attestazione della data del matrimonio con Malvina Benini, avvenuto il 5 marzo del 1905.