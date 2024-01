Squadra di pronto intervento per il decoro urbano

Il ramo di un grande albero si è spezzato e minaccia l’incolumità pubblica? I soliti vandali hanno imbrattato il monumento? La buca sul marciapiede si è pericolosamente allargata? Niente paura: ora basta una telefonata e in breve tempo una squadra speciale di intervento risolverà il problema. Lo ha annunciato, ieri mattina con una conferenza stampa nella sala dell’Arengo in Comune, l’assessore ai lavori pubblici (ma anche a Sport, Piano strategico e Recovery Fund) Andrea Maggi che ha così proclamato l’avvio della nuova, attesa, attività puntualizzando anche la funzione del nuovo team. Già, la squadra. Sarà esterna, di azienda privata, e composta da due-tre addetti coadiuvati da adeguati mezzi e attrezzature. Si tratta per la precisione, di "Geostrutture" il cui titolare, Paolo Mazzini, è intervenuto all’incontro al fianco dell’assessore Maggi e del dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio Antonio Parenti. Il nuovo servizio, ha spiegato l’assessore, nasce da una precisa volontà, addirittura un "pallino", di carattere civico che prevede la manutenzione, la cura, il decoro e alla fine la sicurezza dell’ambiente in cui si vive e pertanto riguarda un po’ tutto: dai marciapiedi ai parchi pubblici e alle strade. "Da tempo ci investiamo molto", ha aggiunto Maggi, sia attingendo a fondi ordinari che a quelli del PNRR. Il servizio di Pronto intervento, ha ancora affermato, ha un carattere di rapidità e di immediato ripristino. E’ attivo da ieri. E’ stato esternalizzato per consentire – è stato detto - quella duttilità e, appunto rapidità, che la struttura "normale" fatica ad offrire. Sono stati stanziati, al momento, 50.000 euro. Ne trarrà beneficio la cittadinanza che, ha chiosato l’assessore, avverte il senso del decoro anche nelle piccole cose. Non si partirà da zero, nel senso che esiste già una lista di interventi da consegnare – anzi già consegnata – alla ditta. D’ora in avanti si potrà quindi telefonare in Comune o al numero 0532 418878 e segnalare l’intervento da effettuare che sarà preso in carico dagli uffici comunali preposti che poi lo vaglieranno e coinvolgeranno la squadra di Pronto intervento che opererà "bardata" con una casacca gialla. Ogni problema dovrebbe essere risolto al massimo in 48 ore. Paolo Mazzini, titolare di Geostrutture, ha sottolineato "la responsabilità sociale che ci viene data nel rispondere alle esigenze dei cittadini; viene anche riconosciuto, con questo nuovo incarico, il ruolo delicato dell’impresa che gestirà il servizio. È un non scontato segnale di attenzione di cui va dato merito all’amministrazione".

Alberto Lazzarini