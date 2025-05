Squadra, stadio e città: uniti per la maglia

BianchiLo si sa, il vaso è stracolmo da tempi immemori e aggiungere altro sulla stagione fallimentare della Spal sarebbe inutile. Ma sabato al Mazza il solo e unico obiettivo è tenersi stretti la categoria, costi quel che costi. Salvare la C, punto. Poi si penserà al resto. Certo, in campo andrà la squadra, ma a quella squadra, per i 90 e passa minuti del ritorno dei playout con il Milan Futuro (avanti 1-0), servirà l’abbraccio dell’intero stadio e dell’intera città. Mettere da parte il muro contro muro con Tacopina, le provocazioni di Follano, le sconfitte, i fischi e le proteste. Squadra, stadio e città dovranno essere una cosa sola per questo lunghissimo sabato sera che ci apprestiamo a vivere. Si parta dagli striscioni della Curva già apparsi tra via Ravenna e piazzale Medaglie d’Oro: ’17/5 tutti allo stadio’. ’Porta una bandiera’. ’Tutti in Curva’. Dalle file ai botteghini già da martedì, come ai tempi della A. Dai negozi pronti – come da proposta lanciata da Carlino e Ascom – ad addobbare le vetrine di biancazzurro. Stringiamoci forte per la maglia della Spal. Succederà, senza dubbio. Al resto dovranno pensare i giocatori, non le controfigure viste a Solbiate Arno. Voglia, sudore, coraggio, cuore, prendendo ad esempio capitan Antenucci, alla sua ultima. Lui sì, sa il significato di indossare questi colori.